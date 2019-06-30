Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпускРИА Новости 02:17

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
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с чего всё началось

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.
Российская газетавчера в 22:00

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В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

РИА Новости02:17

В Роструде пояснили, как уходить в отпуск по закону

Газета.Ru02:48

Роструд дал рекомендации, как правильно уйти в отпуск

Известиявчера в 23:19

В Роструде напомнили порядок ухода в отпуск

RT на русском01:18

Россиянам рассказали о правилах ухода в отпуск

Lenta.ru01:15

Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск

РБК01:24

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Российская газетавчера в 22:00
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Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Игры

Трейлер годовщины The Crew 2 рассказывает о массе вышедших дополнений и обещает больше

Обновлено в 03:15
Происшествия

За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных

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Шоу-бизнес

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Автоспорт

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Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
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Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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Политика

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Обновлено в 03:15
Общество

Состояние тротуаров беспокоит жителей Брянска

Жители Брянска обсуждают в соцсетях состояние тротуара на улице Костычева. Снимки недостроенной дорожки вызвали возмущение комментаторов.
Обновлено в 03:32
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Дана Уайт не спешит назвать Нганну следующим претендентом на титул

Обновлено в 03:10
Происшествия

Упавший телевизор покалечил ребенка под Петербургом

Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленинградской области.
Обновлено в 03:27
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.
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Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве

Обновлено в 02:58
Политика

Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр

Обновлено в 03:51
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

Кучма ждет от ОБСЕ подтверждения разведения сил в Станице Луганской

Разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 80 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Происшествия

Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске

В результате случившегося три человека погибли, еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области

Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие

Паводок в Канске Красноярского края не угрожает военному аэродрому

Паводок в Канске Красноярского края не представляет угрозы для военного аэродрома Центрального военного округа (ЦВО), где базируются истребители-перехватчики МиГ-31.
Обновлено в 02:10
Авто

В России продажи премиальных автомобилей стали расти

За пять месяцев текущего года на российском рынке было продано 59,3 тыс. премиальных автомобилей.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Казахстане на месторождении Тенгиз произошел массовый конфликт

Обновлено в 01:49
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Красноярцев просят не купаться в городских фонтанах

Сотрудники Роспотребнадзора просят красноярцев не купаться в фонтанах самим и не разрешать залезать туда своим детям.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

Обновлено вчера в 22:02
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