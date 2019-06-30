Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпускРИА Новости 02:17
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Игры
Трейлер годовщины The Crew 2 рассказывает о массе вышедших дополнений и обещает больше
Обновлено в 03:15
Происшествия
За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных
Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Автоспорт
Расселл получил наказание за инцидент с Квятом
Обновлено вчера в 14:08
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Общество
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи
Обновлено в 03:15
Общество
Состояние тротуаров беспокоит жителей Брянска
Жители Брянска обсуждают в соцсетях состояние тротуара на улице Костычева. Снимки недостроенной дорожки вызвали возмущение комментаторов.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Упавший телевизор покалечил ребенка под Петербургом
Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленинградской области.
Обновлено в 03:27
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве
Обновлено в 02:58
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
Кучма ждет от ОБСЕ подтверждения разведения сил в Станице Луганской
Разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 80 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Происшествия
Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске
В результате случившегося три человека погибли, еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области
Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Паводок в Канске Красноярского края не угрожает военному аэродрому
Паводок в Канске Красноярского края не представляет угрозы для военного аэродрома Центрального военного округа (ЦВО), где базируются истребители-перехватчики МиГ-31.
Обновлено в 02:10
Авто
В России продажи премиальных автомобилей стали расти
За пять месяцев текущего года на российском рынке было продано 59,3 тыс. премиальных автомобилей.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Красноярцев просят не купаться в городских фонтанах
Сотрудники Роспотребнадзора просят красноярцев не купаться в фонтанах самим и не разрешать залезать туда своим детям.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02