В Роструде рассказали о правилах ухода в отпускРИА Новости 02:17

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.

с чего всё началось

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

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