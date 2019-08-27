Общество
РИА НовостиВ Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда. "Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя", — говорится в сообщении ведомства.
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с чего всё началось
Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран. Самому взрослому из них - 81 год, а самому молодому - 14 лет.Российская газетавчера в 21:00
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Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Космос
Роскосмос разместил тендер на разработку новейших ракетных двигателей
Представители Роскосмоса разместили заявку на создание новых ракетных двигателей, а также двигательных установок небольшой тяги.
Политическая Экспертиза вчера в 13:39
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Екатеринбург-ТВ 01:03
Армия и оружие
СМИ: Россия доставила на Кубу ракеты «Калибр» и может их там оставить
Российские крылатые ракеты «Калибр» уже прибыли на Кубу, но могут там остаться.
Avia.pro вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
В разных этапах манёвров примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолётов и более 60 вертолётов, более 100 танков и до десяти кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.
RT на русском вчера в 05:31
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Гаджеты
Продажу iPhone снова могут запретить из-за патентных войн
GlobalFoundries выступила с заявлением, в котором рассказала, что она намеревается запретить импорт продуктов, изготовленных с применение ворованных у нее технологий, в США и Германию.
Ferra 02:57
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
Безработный до смерти избил пожилую мать в квартире в центре Москвы
Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм пожилой женщине в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 01:39
Интернет
Instagram разрабатывает новый мессенджер Threads
Разработчики соцсети Instagram работают над новым мессенджером — приложение, по данным издания The Verge, получило название Threads и в целом напоминает очередную попытку компании Facebook (владелец "Инстаграма") позаимствовать основные фишки Snapchat.
Planet Today 02:31
Политика
Макрон анонсировал встречу лидеров «Нормандской четверки»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в "нормандском" формате на уровне глав государств и правительств пройдет в сентябре.
РИА Новости вчера в 12:12
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Технологии
В России создали пассажирский самолет с просторным салоном
Гвоздем программы авиасалона МАКС-2019, который открывается 27 августа в подмосковном Жуковском, станет новый среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 — он будет представлен в трех опытных образцах, задействованных в летных испытаниях.
Инфо24 вчера в 14:46
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Происшествия
17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Экономика
Вексельберг продаст сельскохозяйственный бизнес
В 2017 году лишь сообщалось, что в пятую очередь своих теплиц в Липецкой области общей площадью 11 га группа инвестирует 2,9 млрд руб. Суть сделки Основатели "Долины овощей" намерены выкупить мажоритарную долю "Теплиц регионов" с целью "стратегического управления" — это вписывается в стратегию компании по развитию тепличного бизнеса, пояснил РБК Лашин.
РБК 01:18
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия вчера в 13:09
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24
Происшествия
Умер экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех скончался в больнице Розенхайма в Германии в возрасте 82 лет.
RT на русском вчера в 16:40
Происшествия
В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле
Сегодня ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга разбились два подростка на мотоцикле.
Российская газета 02:06
Экономика
Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 01:40
Кино
«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века
Культуромания 01:21
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Общество
Крупный морской танкер спустили на воду во Владивостоке
Во Владивостоке на судостроительном заводе "Восточная Верфь" состоялась торжественная церемония спуска малого морского танкера "Михаил Барсков" на воду, которое строили около пяти лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Владивосток-Новости 02:50