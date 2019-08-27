Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран. Самому взрослому из них - 81 год, а самому молодому - 14 лет.

с чего всё началось

В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда. "Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя", — говорится в сообщении ведомства.

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

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