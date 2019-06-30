В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпускРоссийская газета вчера в 22:00

Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.

с чего всё началось

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.

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