Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпускРоссийская газета вчера в 22:00
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.
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с чего всё началось
Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.Российская газетавчера в 22:00
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Происшествия
В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
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Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
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Минобороны РФ опровергло отказ от тушенки
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Армия и оружие
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Общество
Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет
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Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
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Политика
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Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
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Общество
Павел Глоба назвал знаки зодиака, ставящие любовь на первое место
Астролог Павел Глоба рассказал о знаках зодиака, которые в различных жизненных ситуациях на первое место ставят любовь.
Обновлено 28 июня в 20:50
Спорт
Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019
Обновлено вчера в 10:08
Хоккей
Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар
Обновлено вчера в 20:18
Общество
За учеников Серебренникова пришлось извиняться школе «Территория»
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре
По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
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Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Футбол
«Сочи» с Билялетдиновым проиграл «Олимпии», в матче забито 7 голов
"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии" в первом контрольном матче на сборах в Словении.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Составлен ТОП-5 седанов с большим клиренсом
Специалисты составили ТОП-5 автомобилей, чей дорожный просвет не уступает паркетникам.Citroen C4 занял пятую позицию в ТОП-5, имея дорожный просвет 176 миллиметров.
Обновлено вчера в 23:00
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Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду
Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
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Происшествия
В Канаде разбился самодельный вертолет
В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
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Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь
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Транспорт
Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду
Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено 28 июня в 05:56
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Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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