Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпускРоссийская газета вчера в 22:00
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.
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с чего всё началось
Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено 28 июня в 19:23
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Политика
Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой
Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Авто
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Обновлено в 01:00
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Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления
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Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Спорт
Арина Аверина выиграла золото в многоборье на чемпионате России
Арина Аверина стала победительницей многоборья в индивидуальной программе на чемпионате России по художественной гимнастике.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
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Футбол
Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки
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Из Музея мадам Тюссо убрали на склад восковую Мэй
Сотрудники Музея мадам Тюссо убрали из экспозиции восковую фигуру Терезы Мэй ещё до того, как та официально покинула пост премьер-министра Великобритании.
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Обновлено в 05:44
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В Иерусалиме задержали палестинского министра
Израильские полицейские задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хидми (Fadi al-Hadmi), сообщает палестинское агентство Wafa.
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