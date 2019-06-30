Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпускРоссийская газета вчера в 22:00

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.
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с чего всё началось

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.
Российская газетавчера в 22:00

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В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

Коммерсантъ04:38

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Российская газетавчера в 22:00

В Роструде пояснили, как уходить в отпуск по закону

Газета.Ru02:48

Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск

РБК01:24

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RT на русском01:18

Роструд дал рекомендации, как правильно уйти в отпуск

Известиявчера в 23:19

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

РИА Новости02:17
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