Общество

В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпускеИзвестия 21:20

В Роструде пояснили, в каких случаях работодатель может отказать сотруднику в отпуске. Например, положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если уход на отдых может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
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В каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год.
Российская газета20:15

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Москва 2422:33

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ТК Звезда22:50

В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске

Известия21:20

В каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Российская газета20:15
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Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
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Тест на наркотики станет частью процедуры получения водительских прав

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