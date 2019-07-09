Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год.

с чего всё началось

В Роструде пояснили, в каких случаях работодатель может отказать сотруднику в отпуске. Например, положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если уход на отдых может негативно сказаться на ходе работы предприятия.

В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске

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