Общество
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпускеИзвестия 21:20
В Роструде пояснили, в каких случаях работодатель может отказать сотруднику в отпуске. Например, положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если уход на отдых может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
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с чего всё началось
Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год.Российская газета20:15
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Политика
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Обновлено в 17:27
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено в 16:15
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Гаджеты
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Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
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Правительство одобрило прием пустых бутылок у населения
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Обновлено в 21:15
Происшествия
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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Собчак сравнила журналиста «Рустави 2» с Навальным
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак не смогла остаться в стороне от очередной провокации в Грузии и прокомментировала поступок грузинского журналиста Георгия Габуния, оскорбившего с применением нецензурной лексики российского главу Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2».
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Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
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В Магадане ввели штраф за кормление голубей
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Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
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В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт
Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.
Обновлено в 12:16
Здоровье
Тест на наркотики станет частью процедуры получения водительских прав
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Обновлено в 03:31