Экономика
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.
РИА Новостивчера в 05:35
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Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.РИА Новостивчера в 05:35
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Тверская, Астраханская области и Удмуртия: в Роструде назвали регионы с самыми проблемными предприятиями
Народные новостивчера в 06:58
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Экономика
Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей
Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
Обновлено в 01:20
Экономика
Орешкин сообщил, что инфляция в России в 2018 году составит 3,9-4,0%
Инфляция в РФ в 2018 году превысит официальный прогноз в 3,4%, но уложится в таргет ЦБ в 4% и составит 3,9-4,0%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в кулуарах съезда партии "Единая Россия".
Обновлено вчера в 23:57
Финансы
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В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.
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Экономика
Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
Медведев распорядился снизить число иностранных рабочих в 2019 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении числа иностранных работников в 2019 году почти на 20%.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Повод для гордости: Россия заняла второе место в рейтинге Bloomberg
Россия заняла второе место, поднявшись на пять пунктов по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 01:48
Экономика
Минпромторг поддержал идею маркировки детского питания
Минпромторг России поддерживает идею маркировки детского питания, сообщил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза
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Обновлено в 00:33
Экономика
В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям
Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
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Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции
Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции Столь провального месяца, как минувший ноябрь, на рынке коллективных инвестиций не было четыре года.
Обновлено вчера в 04:05
Экономика
Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Олега Дерипаски
Минфин США в очередной раз продлил срок, по истечению которого американские компании должны прекратить сотрудничество с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Германия и Боливия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве
7 декабря Германия и Боливия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, направленное на содействие проектам социального развития.
Обновлено вчера в 00:02
Экономика
Табачная компания перешла на марихуану
Крупнейшая табачная компания Altria Group (материнская компания Philip Morris USA, владеющая торговыми марками Marlboro и Parliament) выкупила 45 процентов канадского производителя марихуаны Cronos Group.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Татарстан представил десять проектов на 5 трлн рублей в рамках «списка Белоусова»
Порядка 10 крупных проектов с объемом финансированием около 5 трлн рублей представил Татарстан в рамках так называемого списка Белоусова.
Обновлено вчера в 10:32