Экономика
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.
РИА Новостивчера в 05:35
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Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.РИА Новостивчера в 05:35
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Тверская, Астраханская области и Удмуртия: в Роструде назвали регионы с самыми проблемными предприятиями
Народные новостивчера в 06:58
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Финансы
В Нацбанке Украины рассказали о рекордных выплатах по госдолгу
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Экономика
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Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
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Проект развития Севморпути планируется согласовать к февралю 2019 года
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В этом году страна поднялась в рейтинге Doing Business с 35-й на 31-ю строчку, хотя еще шесть лет назад Россия занимала 120-е место.
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Авто
Капитализация компании Tesla на рынке стала выше чем у Daimler
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Обновлено в 04:40
Экономика
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Экономика
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Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
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Каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты счетов
Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum, сообщает Delfi, каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов.
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Экономика
Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз
Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9–4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития.
Обновлено в 06:34
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Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
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Обновлено в 06:50