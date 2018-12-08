Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.

В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями

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