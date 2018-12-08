Экономика
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.
РИА Новости05:35
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Энергетика
Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+
Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти лишь временно стабилизирует рынок, но при этом ограничит развитие частных компаний и экономический рост России.
Обновлено в 08:59
Экономика
Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза
В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено в 14:32
Экономика
Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%
В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом.
Обновлено в 15:23
Экономика
Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 09:38
Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:32
Экономика
Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Олега Дерипаски
Минфин США в очередной раз продлил срок, по истечению которого американские компании должны прекратить сотрудничество с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 07:05
Экономика
Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 12:57
Экономика
Минпромторг поддержал идею маркировки детского питания
Минпромторг России поддерживает идею маркировки детского питания, сообщил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 11:45
Экономика
В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям
Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 06:45
Экономика
Германия и Боливия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве
7 декабря Германия и Боливия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, направленное на содействие проектам социального развития.
Обновлено в 00:02
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Экономика
Табачная компания перешла на марихуану
Обновлено в 15:43
Экономика
В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу»
Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:04
Экономика
Ипотечные долги россиян вырастут в разы
Ранее эксперты «Дом.рф» опубликовали статистику, согласно которой с января по октябрь 2018 года в России было выдано 1,17 миллиона ипотечных кредитов на 2,37 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Курская область рассматривает одну из шести компаний в роли якорного резидента первой ОЭЗ
Власти Курской области на сегодняшний день ведут переговоры с шестью крупными компаниями, претендующими на место якорного резидента первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленного типа, которая в скором времени может появиться в регионе.
Обновлено в 12:49