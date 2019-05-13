В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходныхТАСС 00:54

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

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