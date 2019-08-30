Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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Роструд напомнил, что 31 декабря в этом году будет рабочим днем

Последний день 2019 года будет рабочим, затем россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.
ТАСС03:24

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Роструд напомнил о последнем рабочем дне в этом году

URA.Ru00:54

Роструд напомнил, что 31 декабря в 2019 году будет рабочим днем

ФАН00:44

Роструд: 31 декабря в 2019 году будет рабочим днем

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Московский Комсомолец00:15

Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём

RT на русскомвчера в 23:45

31 декабря 2019 года будет рабочим днем

Аргументы и Фактывчера в 23:42

Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря

РИА Новости02:44
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
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Военный вертолет США потерял иллюминатор во время полета в Японии

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С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру 02:38
Происшествия

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BFM.ru 03:57
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Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
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Скончался актер Александр Числов

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Общество

В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Происшествия

Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане

Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.
РБК 03:06
Общество

Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
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В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет

REGNUM 04:05
Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

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Политика

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Газета.Ru 04:14
Политика

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Телеканал 360° 02:29
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В Японском государственном исследовательском институте Рикэн прекратил работу суперкомпьютер К. Торжественная церемония отключения машины, проработавшей больше 8 лет, состоялась в городе Кобе.
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