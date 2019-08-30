Общество
Российская газетаВ Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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с чего всё началось
Последний день 2019 года будет рабочим, затем россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.ТАСС03:24
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Происшествия
Военный вертолет США потерял иллюминатор во время полета в Японии
Народные новости вчера в 23:11
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM вчера в 06:47
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, почему страна на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлена на уровне посла.
RT на русском вчера в 08:52
Авто
BMW представила гибридный X5 xDrive45e
BMW выводит на европейский рынок новую гибридную версию кроссовера X5 XDrive45e с подключаемым модулем.
Тарантас Ньюс 01:25
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру 02:38
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Общество
В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Происшествия
Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане
Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.
РБК 03:06
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика
Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ
Глава украинской общины Крыма считает, что единственная возможность нахождения Украины в одном государстве с полуостровом — ее возвращение в состав России.
Телеканал 360° 02:29
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.
Интерфакс 02:16
Технологии
Первую в России 5G сеть в масштабах города запустили в Кронштадте
Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает развертывание 5G сетей в 10 городах-миллионниках к 2021 году Кронштадт стал первым российским городом, в масштабах которого запущена пилотная 5G сеть, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина стала официанткой
Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.
Собеседник вчера в 08:19
Спорт
Российский пловец-рекордсмен утонул в Енисее
Вести.Ru 04:11
Транспорт
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения
Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.
РБК 03:35
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
В Японии отключили суперкомпьютер К
В Японском государственном исследовательском институте Рикэн прекратил работу суперкомпьютер К. Торжественная церемония отключения машины, проработавшей больше 8 лет, состоялась в городе Кобе.
Московский Комсомолец 03:55