Общество
ИзвестияРоструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы. «В этом году 31 декабря выпадает на вторник — это будет рабочий день», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
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Последний день 2019 года будет рабочим, затем россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.ТАСС03:24
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
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