Последний день 2019 года будет рабочим, затем россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.

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Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы. «В этом году 31 декабря выпадает на вторник — это будет рабочий день», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

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