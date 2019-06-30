Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпускКоммерсантъ 04:38
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета». Там напомнили, что оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Некоторые сотрудники имеют право на более продолжительный отпуск.
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с чего всё началось
Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Армия и оружие
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Гейб Ньюэлл, возглавляющий компанию Valve, заявил, что поступивший в продажу VR-шлем Index является важнейшим моментом в истории бренда.
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Политика
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Обновлено в 09:55
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Армия и оружие
«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море
Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Авто
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Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Происшествия
На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Обновлено в 09:19
Общество
Чемезов рассказал о своем фирменном блюде
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Минобороны введет автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках
Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что автоматизированная система контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ) в скором времени поступит в войска.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
Обновлено в 10:10
Общество
Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове
Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области
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Обновлено в 08:44
Здоровье
Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»
Врачи-кардиологи рассказали, какие действия нужно предпринимать «сердечникам», чтобы легче перенести жару.
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Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Политика
Чемезов оценил свою влиятельность в России
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
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Шоу-бизнес
Сябитова с дочкой заметно похорошели за последние годы
Многие пользователи в комментариях отметили, что Роза Сябитова и ее дочь действительно очень хорошо стали выглядеть.
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Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Наука
Ученые связали два типа гамма-явлений в грозовых облаках
Оба, как известно, происходят внутри грозовых туч, в зависимости от различных положительных и отрицательных электрических зарядов вокруг них, вызванных ускоряющимися электронами.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке
В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.
Обновлено в 05:14
Футбол
Златан похвастался, что завоевал больше трофеев, чем вся МЛС
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, зачем приехал в США играть в МЛС.
Обновлено в 09:57
Авто
Новый вертолет Путина будет похож на «Аурус»
Обновлено в 09:11