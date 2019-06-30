В Роструде напомнили о правилах ухода в отпускКоммерсантъ 04:38

Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.

с чего всё началось

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета». Там напомнили, что оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Некоторые сотрудники имеют право на более продолжительный отпуск.

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

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