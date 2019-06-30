Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпускРоссийская газета вчера в 22:00
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.
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с чего всё началось
Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.Российская газетавчера в 22:00
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В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
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В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
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Гейб Ньюэлл, возглавляющий компанию Valve, заявил, что поступивший в продажу VR-шлем Index является важнейшим моментом в истории бренда.
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Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
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В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
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Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Обновлено в 06:45
Происшествия
Врача перинатального центра в Калининграде задержали сотрудники СК
По словам медика, сегодня, 28 июня, следователи задержали врача-реаниматолога, но с каким конкретно расследованием это связано, она не знает.
Обновлено 28 июня в 08:27
Политика
У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ
В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Происшествия
Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей
В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
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Экономика
Росрыболовство пойдет на компромисс
На Дальнем Востоке предлагается построить лишь половину краболовов Росрыболовство обдумывает возможность «пойти на компромисс» и закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам.
Обновлено 28 июня в 08:31
Общество
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Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 02:10
Наука
Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран.
Обновлено в 04:59
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«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
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Смартфон Samsung Galaxy A50 получил новые возможности камеры
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Шоу-бизнес
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В сети опубликовали видео, как пьяный Снейдер танцует на машине
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Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад
Обновлено в 06:03
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
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Названы топ-7 автомобилей до 50 тысяч рублей
Третье место занял ВАЗ-2115 за 50 000 рублей или в обмен на iPhone X. Судя по описанию, даже несмотря внушительный пробег в 215 000 км (который кажется реальным, учитывая 2005 год выпуска) машинка находится в хорошем техническом состоянии: все основные узлы (двигатель, коробка и подвеска) полностью исправны и не требуют внимания.
Обновлено вчера в 04:30