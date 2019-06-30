Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпускКоммерсантъ 04:38

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета». Там напомнили, что оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Некоторые сотрудники имеют право на более продолжительный отпуск.
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с чего всё началось

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

В службе напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений.
Российская газетавчера в 22:00

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В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

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В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

РИА Новости02:17

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

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Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск

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Известиявчера в 23:19

В Роструде пояснили, как уходить в отпуск по закону

Газета.Ru02:48
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