Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздникиИзвестия 06:39

с чего всё началось

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец. В связи с празднованием Дня весны и труда граждане будут отдыхать пять дней подряд — с 1 по 5 мая включительно.

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

Футбол Гол Мораеса принес «Шахтеру» победу над «Александрией» "Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.

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Происшествия В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Политика Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".

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