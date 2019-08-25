Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонииТАСС 11:57
"25 августа 2019 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии", - говорится в сообщении.
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«Следственным отделом по г. Новочеркасск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отмечается на сайте ведомства.Известия12:47
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