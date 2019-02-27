Происшествия
В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновникамиИзвестия 15:48
Сотрудники ГИБДД в Ростовской области избили министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова и начальника Службы капитального строительства республики Карлена Петросяна. Об этом сообщила пресс-служба крымского Минстроя.
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с чего всё началось
Согласно сообщению пресс-службы донского главка, пассажир (в сообщении главка фамилия не указана, но речь, судя по всему, идет о Карлене Петросяне) остановленного автомобиля, невзирая на запрет полицейских, прошел в служебное помещение сотрудников ДПС, а после отказывался оттуда выходить.Коммерсантъ10:57
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Ростовский следком заинтересовался конфликтом крымского министра с инспектором ДПС
Блокнот Ростов-на-Дону14:27
Полицейские из Ростовской области избили министра строительства Республики Крым
Панорама Ростова-на-Донувчера в 12:53
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Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено в 20:13
Политика
Ким Чен Ын и Дональд Трамп начали второй день саммита в Ханое
В четверг, 28 февраля, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй день саммита.
Обновлено в 20:58
Общество
Весной под сокращение попадут свыше 115 тыс. россиян
В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено в 18:20
Экономика
Часть банков решили отложить полноценный запуск быстрых платежей ЦБ
Запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 28 февраля для всех своих интернет-клиентов подтвердили только 4 из 12 участников системы.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Политика
Госдеп поприветствовал итоги выборов в Молдавии
Госдепартамент США в среду поприветствовал итоги выборов в парламент Молдавии, однако разделил некоторые озабоченности ОБСЕ, говорился в сообщении ведомства.
Обновлено в 20:44
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.
Обновлено в 16:10
Политика
Адвокат Игоря Малашенко прокомментировал его смерть
Обновлено в 19:23
Политика
В Конгрессе США захотели узнать о доходах и имуществе Путина
Члены палаты представителей конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник внесли законопроект с требованием к разведслужбам предоставить информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета
Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах
Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Обновлено в 15:20
Экономика
Россия через 10 лет планирует построить два эсминца типа «Лидер»
По планам, к концу 20-х годов в России будут функционировать два эсминца типа «Лидер», каждый из которых сможет нести на борту более 100 высокоточных ракет «Циркон», «Калибр» или «Оникс», сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 20:10
Политика
Немецкие СМИ заявили о провале восстания Гуаидо в Венесуэле
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Более 50 рабочих госпитализировали из-за выброса хлора в США
Свыше 50 человек госпитализировали после утечки вредных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works в штате Алабама (США).
Обновлено в 20:56
Политика
Порошенко захотели судить на международном трибунале из-за Донбасса
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн предложил создать международный трибунал для назначения меры наказания за военные преступления в Донбассе.
Обновлено в 20:37
Политика
РФ внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле
Проект российской резолюции по Венесуэле распространен среди членов Совбеза ООН.
Обновлено в 19:40
Экономика
S7 Space подала в суд на РКК «Энергия»
Частная космическая компания S7 Space, владеющая проектом «Морской старт», подала иск в суд против предыдущего владельца проекта — корпорации «Энергия».
Обновлено в 18:40
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено в 18:05
Музыка
Украина отказалась участвовать в Евровидении-2019
Ранее четыре финалиста отбора отказались ехать на песенный конкурс.
Обновлено в 13:31
Общество
Река Русская затопила город в Калифорнии
Обновлено в 16:59
Транспорт
Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан
Авиакомпания «Россия» (Дочка «Аэрофлота») ответила на просьбу Совфеда об увеличении полетов в Магадан.
Обновлено в 17:30
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Общество
Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов
Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.
Обновлено в 10:08
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено в 16:39
Энергетика
Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию из-за американских санкций
Венесуэла наращивает экспорт нефти в Европу и Индию из-за влияния санкций Соединенных Штатов, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:02
Экономика
Ритейлеры попросили ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard
Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 14:37
Политика
NASA привлечет Украину к освоению Луны
Обновлено в 18:50