Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНРРИА Новости 05:37
Президент подчеркнул, что вопрос носит чисто гуманитарный характер: у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Принимать заявления будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР, а рассматривать их будут в Ростовской области.
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В Ростовской области открыли центр выдачи российских паспортов для жителей ЛНР
Блокнот Ростов-на-Дону09:29
В Ростовской области начал работу центр выдачи паспортов для жителей Донбасса
КП - Ростов-на-Дону06:23
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Общество
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Политика
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Подчеркивается, что рейтинг финала шестого сезона программы оказался самым низким за всю историю шоу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:49
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы и он приступил к работе
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
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Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
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Музыка
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Обновлено 27 апреля в 13:14
Происшествия
Отца полковника Захарченко признали виновным в растрате
Обновлено в 05:01
Происшествия
Суд арестовал экс-главу головного предприятия Роскосмоса
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика
Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
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Политика
Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В центре Парижа загорелся отель Pullman
Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39
Экономика
ЦБ рассказал о реальном размере активов страховщиков-банкротов
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Обновлено в 09:47
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55