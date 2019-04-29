Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской областиФАН 14:46

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики. Об этом в понедельник заявил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
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В Ростовской области открылся первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР

РБК06:55

Сегодня в Ростовской области в тестовом режиме начал работать центр выдачи паспортов России жителям ЛНР

Эхо Москвы11:15

Первый центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

Газета.Ru07:11

В Россию из ЛНР привезли первые 100 заявлений на гражданство

Московский Комсомолец12:34

В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

Интерфакс05:42

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

РИА Новости05:37

Под Ростовом открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

Говорит Москва06:28
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