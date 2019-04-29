Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской областиФАН 14:46

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики. Об этом в понедельник заявил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Шоу-бизнес Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский» Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.

Происшествия В Москве в кафе открыли стрельбу В одном из кафе в столичном районе Новогиреево произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Армия и оружие В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.

Общество Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Наука Разработано приложение против срывов диеты Мобильное приложение OnTrack разработка ученых из США. Новшество помогает людям сдержаться и не есть все подряд во время строгой диеты.

Гаджеты Назван срок начала серийного выпуска процессора SoC Huawei Kirin 985 Производитель электроники назвал срок начала производства однокристалльной системы SoC Huawei Kirin 985.

Общество Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".

Политика Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.

Единоборства WBA дисквалифицировала Джаррелла Миллера на шесть месяцев Всемирная боксерская ассоциация (WBA) стала первой организацией, принявшей официальное решение о дисквалификации американского супертяжеловеса Джаррелла Миллера, недавно провалившего подряд три допинг-теста.

Происшествия В Подмосковье задержали семерых террористов Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.

Шоу-бизнес К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.

Происшествия Власти Мексики освободили 60 мигрантов из Центральной Америки Власти Мексики освободили 60 мигрантов из стран Центральной Америки из рук преступников в штате Веракрус на юго-востоке страны, сообщило министерство безопасности штата.

Общество Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.

Общество В США бюст римского императора Дидия Юлиана продали за $4,8 миллиона Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Политика Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.

Экономика Банк России решил ограничить денежные переводы за границу Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Политика В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.

Хоккей Малкин тренировался в звене с Кучеровым и Гусевым в сборной России по хоккею Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин провел тренировку в составе сборной России в одном звене с Никитой Кучеровым ("Тампа") и Никитой Гусевым ("Вегас").

Здоровье Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.