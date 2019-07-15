Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГИнтерфакс 05:57
ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ). В Центре общественных связей ФСБ России "Интерфаксу" рассказали, что в состав ячейки входили три человека. Они готовили нападение на сотрудников полиции и теракты.
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Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе
Обновлено вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Как сообщил на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставлять облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, — полученные данные будут иметь большое значение для практического применения.
Обновлено 11 июля в 20:58
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе
Обновлено в 06:51
Общество
Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Политика
Москалькова прибыла в Киев на заседание суда по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщили 15 июля в секретариате уполномоченного.
Обновлено в 03:34
Авто
Марка MINI решила отказаться от бензина, дизеля и гибридов
Производитель компактных городских автомобилей MINI в ближайшие 10 лет планирует полностью отказаться от бензиновых, дизельных и даже гибридных моторов и перевести все свои автомобили на полностью электрические двигатели.
Обновлено в 06:47
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта (за первое полугодие он вырос всего на 0,1% в годовом исчислении), а также сокращение роста жилищного строительства до 4,1% против почти 20% роста, отмечавшегося в последние годы.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии
Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Происшествия
В центре Москвы загорелось двухэтажное здание
Обновлено в 07:00
Общество
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 05:28
Культура
Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Авто
Новый завод группы Volkswagen к 2022 году появится в Турции
Концерн Volkswagen несколько месяцев выбирал место для строительства нового мультибрендового завода.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Более 30 криминальных авторитетов задержаны на сходке в Люберцах
Полиция задержала 32 криминальных авторитета на сходке в одном из ресторанов подмосковных Люберец.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили
Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Обновлено в 06:26
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Обновлено вчера в 07:17
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06