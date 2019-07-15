Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГИнтерфакс 05:57

ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ). В Центре общественных связей ФСБ России "Интерфаксу" рассказали, что в состав ячейки входили три человека. Они готовили нападение на сотрудников полиции и теракты.
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В Ростовской области ликвидировали главаря террористической группы

Donday.ru07:02

«Шли убивать полицейских и совершать теракты» — ФСБ России о задержании в Ростовской области

1rnd.ru06:35

В Ростовской области задержали террористов запрещенной организации «Исламское государство»

161.ru06:42

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове двух сторонников ИГ, готовивших теракты

Donnews.ru06:56

В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ*, готовившую теракты

РИА Новости06:14

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Интерфакс05:57

ФСБ задержала в Ростовской области двух участников ячейки ИГ

ТАСС05:50
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Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ

Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Как сообщил на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставлять облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, — полученные данные будут иметь большое значение для практического применения.
Обновлено 11 июля в 20:58
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 06:51
Общество

В Ярославле встречают министра здравоохранения Веронику Скворцову

Обновлено в 02:44
Общество

Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Политика

Москалькова прибыла в Киев на заседание суда по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщили 15 июля в секретариате уполномоченного.
Обновлено в 03:34
Авто

Марка MINI решила отказаться от бензина, дизеля и гибридов

Производитель компактных городских автомобилей MINI в ближайшие 10 лет планирует полностью отказаться от бензиновых, дизельных и даже гибридных моторов и перевести все свои автомобили на полностью электрические двигатели.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Иркутской области ушел в отставку мэр, спасавший свой дом от паводка

Обновлено в 04:30
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта (за первое полугодие он вырос всего на 0,1% в годовом исчислении), а также сокращение роста жилищного строительства до 4,1% против почти 20% роста, отмечавшегося в последние годы.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии

Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Происшествия

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 07:00
Общество

В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом

Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 05:28
Культура

Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Музыка

В Петербурге прервал концерт Крис Норман

На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Авто

Новый завод группы Volkswagen к 2022 году появится в Турции

Концерн Volkswagen несколько месяцев выбирал место для строительства нового мультибрендового завода.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Более 30 криминальных авторитетов задержаны на сходке в Люберцах

Полиция задержала 32 криминальных авторитета на сходке в одном из ресторанов подмосковных Люберец.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Обновлено в 06:26
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Обновлено вчера в 07:17
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
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