Происшествия

В Ростове локализован пожар в Музыкальном театреРБК Ростов-на-Дону 12:20

Спасатели локализовали пожар в Музыкальном театре. Общая площадь, охваченная огнем, составила 350 кв. м, сообщили РБК Ростов в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Как отметил представитель ведомства, информация о локализации поступила в 19:05.
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Появились кадры последствий пожара на крыше музтеатра в Ростове

Donday.ru17:23

Пожар в Музыкальном театре Ростова потушен

Блокнот Ростов-на-Дону13:10

Возгорание на крыше театра в Ростове-на-Дону полностью ликвидировано

ТАСС12:55

В Ростове загорелась кровля Музыкального театра

Donnews.ru10:24

В Ростове-на-Дону загорелась кровля музыкального театра - ВИДЕО

1rnd.ru12:03

Здание Музыкального театра горит в Ростове

161.ru10:09

Пожар в ростовском музыкальном театре потушили

РИА Новости14:03
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
Кино

Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC

Обновлено в 03:39
Происшествия

В Приморье рассказали о состоянии госпитализированных из лагеря детей

Всех детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из летнего лагеря в Приморье, выпишут в среду, 10 июля, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Обновлено в 20:58
Происшествия

В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений

По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.
Обновлено в 20:52
Происшествия

Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки

Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Общество

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

«Рубин» уступил московскому ЦСКА в последнем контрольном матче этого межсезонья со счётом 0:4. Счёт в первом тайме встречи открыл Сигурдссон, во второй половине игры он же укрепил преимущество армейцев, а затем нападающий оформил и хет-трик.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Общество

Росприроднадзор предложил создать центры реабилитации диких животных

Руководитель Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России.
Обновлено в 21:17
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля

Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

«Городок»: как актеры-неудачники построили успешное шоу

Олейникова зрители видели по ТВ пару раз в год, когда он читал юмористические монологи, а Стоянов выходил на сцену Большого драматического театра в эпизодических ролях.
Обновлено в 17:04
ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Политика

Против NEWSONE возбуждено дело по статье о финансировании терроризма

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что против телеканала NEWSONE возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.
Обновлено в 10:45
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Политика

Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн

Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено в 21:32
Происшествия

Минивэн снес остановку с людьми в США

Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Авто

Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю

Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено в 18:36
Финансы

Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Происшествия

ЕСПЧ принял первое решение по делу о семейном насилии в России

Решение по делу о домашнем насилии в отношении гражданки России вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 09:17
Политика

Владимир Путин прилетел в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург.
Обновлено в 08:13
Общество

Сильнейшие грозовые дожди начнутся в Приморье

Обновлено в 18:32
Общество

На Алтае произошла массовая гибель пчел

Обновлено вчера в 12:28
Политика

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Технологии

Мобильное приложение ЦБ поможет определить подлинность банкнот

Новая версия приложения «Банкноты Банка России» может определить ряд признаков подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Семейные разборки: Топалов слегка повздорил с Тодоренко на отдыхе

Отпраздновав свадебное торжество, Влад Топалов и Регина Тодоренко отправились отдохнуть на остров Крит.
Обновлено в 15:12
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