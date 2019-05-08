Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100ФедералПресс 06:03

Позже стало известно, что пассажиров сняли с рейса Sukhoi Superjet 100 из-за поломки датчика положения руля. Это увидели пилоты и вовремя сообщили диспетчеру. В пресс-службе аэропорта сообщают, что пассажиры полетели другим рейсом.
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Сдают ли билеты: как отреагировали в Ростове на трагедию в Шереметьево

Rostov gazeta08:51

В Ростове пассажиров, летевших в Москву, сняли с борта из-за неисправности на Sukhoi Superjet 100

Donnews.ru05:41

Из Ростова-на-Дону из-за поломки не вылетел еще один SSJ 100

Коммерсантъ05:57

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Блокнот Ростов-на-Дону07:11

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161.ru06:44

Вылет SSJ-100 из Ростова в Москву отменили из-за неисправной педали

Don2407:33
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