Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100ФедералПресс 06:03
Позже стало известно, что пассажиров сняли с рейса Sukhoi Superjet 100 из-за поломки датчика положения руля. Это увидели пилоты и вовремя сообщили диспетчеру. В пресс-службе аэропорта сообщают, что пассажиры полетели другим рейсом.
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