Футбол

В «Ростов» может перейти нападающий «Зенита» ПолозRostov.ru 07:44

Нападающий «Зенита» может перейти в ФК «Ростов». О возможном трансфере Дмитрия Полоза стало известно 15 июня.
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Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз рассматривает смену клубной прописки. Как стало известно Sport24, футболист может продолжить карьеру в «Ростове».
Sport24.ru06:30

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Полоз может продолжить карьеру в «Ростове»

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