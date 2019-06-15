В «Ростов» может перейти нападающий «Зенита» ПолозRostov.ru 07:44

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз рассматривает смену клубной прописки. Как стало известно Sport24, футболист может продолжить карьеру в «Ростове».

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Нападающий «Зенита» может перейти в ФК «Ростов». О возможном трансфере Дмитрия Полоза стало известно 15 июня.

В «Ростов» может перейти нападающий «Зенита» Полоз

Спорт день за днем

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