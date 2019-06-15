Футбол
В «Ростов» может перейти нападающий «Зенита» ПолозRostov.ru 07:44
Нападающий «Зенита» может перейти в ФК «Ростов». О возможном трансфере Дмитрия Полоза стало известно 15 июня.
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Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз рассматривает смену клубной прописки. Как стало известно Sport24, футболист может продолжить карьеру в «Ростове».Sport24.ru06:30
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:13, Вашингтон
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