Армия и оружие

В «Ростехе» высказались о поставках российских патронов в СШАГазета.Ru 15:28

Ранее СМИ узнали, что США намерены закупить российские боеприпасы. По их данным, Пентагон заинтересовался патронами для российских пистолетов, автоматов, а также ряда моделей пулеметов.
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с чего всё началось
Ранее портал DefenceBlog сообщил
, что контрактное командование армии США открыло тендер на производство и поставку боеприпасов от не входящих в НАТО стран.
РБК12:22

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Пентагон срочно закупает патроны к Калашникову

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«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
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NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой

NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.
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Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.
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Обновлено в 10:20
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