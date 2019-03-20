Экономика

В Росстате сообщили о замедлении роста зарплат в февралеGazeta.SPb вчера в 15:44

В феврале месяце в России зафиксировали снижение темпа роста среднемесячной заработной платы среди населения. Показатели упали по сравнению с январем. По сравнению с февралем 2018 года показатель роста составил 0,7%, а в январе показатель достигал 1,1%, сообщили в пресс-службе Росстата.
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Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Коммерсантъвчера в 13:42

Рост реальных зарплат в РФ замедлился в феврале

News.ruвчера в 10:00

Росстат сдержал «обещание» насчет доходов, оставив лишь зарплату и долги

Росбалтвчера в 10:57

ЦБ РФ не следовало бы спешить с резким изменением своей риторики 22 марта - Альфа-банк

Финмаркетвчера в 11:49

Росстат: реальные заработные платы выросли на 0,7% в феврале

Банки.рувчера в 10:30

Росстат сообщил о замедлении темпов роста зарплат в феврале

Rambler News Serviceвчера в 11:35

Рост реальных зарплат россиян ушел в минус

URA.Ruвчера в 23:07
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Технологии

Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей

Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".
Обновлено в 01:00
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Политика

Новый президент Казахстана выступил с первой инициативой по Назарбаеву

Обновлено вчера в 02:41
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Путешествия

Эксперты выяснили, куда чаще всего летают родители с младенцами

Чаще всего родители берут с собой малыша в поездки по стране – в 86% случаев.
Обновлено в 00:03
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено вчера в 07:23
Футбол

Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика

Названы самые надежные российские банки по версии Forbes

Крупнейший российский банк — Сбербанк — не вошел в тройку самых надежных банков страны.
Обновлено вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за плохого самочувствия

Певица Елена Ваенга заявила об отмене концертов в четырех городах России по причине плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков

Министерство финансов намерено смягчить требования к минимальному уровню рейтинга для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам.
Обновлено вчера в 22:00
Космос

NYT: отправка станции к луне Нептуна обойдется NASA в $500 млн

Как отмечается, отправка автоматической станции к Тритону обойдется NASA в $500 млн.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Пентагон: США начинают терять преимущество в космосе

Шанахан добавил, что Россия и КНР уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий.
Обновлено в 00:25
Здоровье

Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак

Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «к вечеру» последний оплот «Исламского государства» в Сирии будет ликвидирован.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов

Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Виктория Боня в день рождения дочери устроила праздник в Монако

Виктория Боня в честь дня рождения дочери Анджелины устроила праздник в Монако.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Интернет

Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер

Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Космос

«Пророчество сбылось - 273°C»: На Пасху Нибиру затмит Солнце и на Землю опустится вечная мерзлота

За считанные минуты Земля окоченеет и температура приблизится к отметке - 273°C, что уничтожит землян без кровопролитных войн.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
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