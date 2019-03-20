В Росстате сообщили о замедлении роста зарплат в февралеGazeta.SPb вчера в 15:44

В феврале месяце в России зафиксировали снижение темпа роста среднемесячной заработной платы среди населения. Показатели упали по сравнению с январем. По сравнению с февралем 2018 года показатель роста составил 0,7%, а в январе показатель достигал 1,1%, сообщили в пресс-службе Росстата.

В Росстате сообщили о замедлении роста зарплат в феврале

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