Экономика
В Росстате сообщили о замедлении роста зарплат в февралеGazeta.SPb вчера в 15:44
В феврале месяце в России зафиксировали снижение темпа роста среднемесячной заработной платы среди населения. Показатели упали по сравнению с январем. По сравнению с февралем 2018 года показатель роста составил 0,7%, а в январе показатель достигал 1,1%, сообщили в пресс-службе Росстата.
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ЦБ РФ не следовало бы спешить с резким изменением своей риторики 22 марта - Альфа-банк
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