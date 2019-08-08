Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлебRT на русском 04:26

За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Читать в источнике
Комментировать196
с чего всё началось

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб

За год по июль 2019-го хлеб и хлебобулочные изделия в магазинах в среднем по России подорожали 7,5–8,5%, указывает представитель АКОРТ. В магазинах «Лента» цены на хлеб действительно выросли в пределах зафиксированных Росстатом значений, подтверждает представитель сети Мария Филиппова.
РБК03:08

Подробнее о событии

Экономист рассказал, когда ждать новый скачок цен на хлеб

URA.Ru06:04

Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году

Коммерсантъ03:45

В России подорожал хлеб

РИА Новости05:10

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

RT на русском04:26

В Руспродсоюзе связали подорожание черного хлеба с ростом цен на зерно

ТАСС06:09

Цены на чёрный хлеб взлетели с началом лета

Национальная служба новостей03:05

В России подорожал хлеб

Lenta.ru03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
Происшествия

Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Минобороны сообщило причину взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:59
Гаджеты

Samsung представил новый флагманский смартфон

Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

У Уральского турбинного завода в Екатеринбурге произошел пожар

Обновлено в 04:35
Здоровье

Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака

Наибольшее количество диагнозов насчитывается среди опухлей бронхов и лёгких — 64,71%, 11,76% — рак желудка и гортани, у 5,88% граждан с вредной работой выявили новообразования в почках.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Под Новороссийском автобус упал с обрыва

В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о неудачном опыте с уколами красоты

В одном из интервью Виктория Боня рассказала, почему ей пришлось отказаться от уколов красоты.
Обновлено в 01:25
Культура

Вручение «Эмми» пройдет без ведущего

Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Манчестер Сити» может надолго потерять Сане из-за травмы колена

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может пропустить длительный отрезок времени из-за повреждения.
Обновлено в 02:46
Экономика

МВФ рекомендовал России публиковать скрытые доходы 30 тыс. госкомпаний

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодную финансовую отчетность, сообщает РБК.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Задержанные за драку в Польше россияне отправлены под арест

«Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира», - сообщает новость местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Обновлено вчера в 11:06
Футбол

Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и Бундеслигой

Сантос сравнил РПЛ и Бундеслигу, отметив большую интенсивность в немецком чемпионате. Что касается технических аспектов, то есть схожесть.
Обновлено в 05:00
Авто

Volkswagen отказывается от «заряженного» Golf R

Напомним, что в мае представители Volkswagen подтвердили, что версии Golf R и GTI, для восьмого поколения, станут единственными вариантами, которые появятся в США.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Российская разведка дала оценку ситуации в Киргизии

Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг опасной черты, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:59
Наука

ООН предупредила человечество о глобальной нехватке еды

Изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя, говорится в новом докладе ООН.
Обновлено в 06:26
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 15:00
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Футбол

Зидан: «„Реал“ становится лучше с каждым днём»

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Зальцбургом" (1:0) в контрольном поединке.
Обновлено в 02:12
Гаджеты

Apple подсчитала, сколько пользователей перешли на iOS 12

Как показали в Купертино, если учитывать девайсы, вышедшие за последние четыре года (2015–2019), то статистика немного другая: 90% работают на iOS 12, 7% — на iOS 11 и 5% — ранние версии (некоторым из них недоступна возможность обновления).
Обновлено в 06:12
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Политика

Зеленский намерен легализовать на Украине казино

Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Пресс-секретарь ФБК сообщила о блокировке счетов фонда

Утром сообщалось об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, которые проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Обновлено в 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное