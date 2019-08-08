Экономика

Росстат сообщил о резком подорожании черного хлебаГазета.Ru 04:18

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства. По имеющейся информации, за семь месяцев 2019 года стоимость на данный продукт увеличилась на 7,7%.
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Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб

За год по июль 2019-го хлеб и хлебобулочные изделия в магазинах в среднем по России подорожали 7,5–8,5%, указывает представитель АКОРТ. В магазинах «Лента» цены на хлеб действительно выросли в пределах зафиксированных Росстатом значений, подтверждает представитель сети Мария Филиппова.
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