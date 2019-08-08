Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлебRT на русском 04:26
За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось
За год по июль 2019-го хлеб и хлебобулочные изделия в магазинах в среднем по России подорожали 7,5–8,5%, указывает представитель АКОРТ. В магазинах «Лента» цены на хлеб действительно выросли в пределах зафиксированных Росстатом значений, подтверждает представитель сети Мария Филиппова.РБК03:08
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