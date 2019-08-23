Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.

с чего всё началось

Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК. Самые высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком (133 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском (97 тысяч рублей) автономных округах.

В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками

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