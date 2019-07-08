Экономика

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляцииRT на русском 11:01

В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новости11:09

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомости08:40

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБК10:27

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфакс10:18

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Service11:55

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

RT на русском11:01

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАСС10:24
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Политика

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Общество

Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Политика

Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве

Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
Обновлено в 13:05
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Политика

Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 13:38
Транспорт

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено в 11:49
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Политика

«Мразь и подонок»: Кадыров об оскорбившем Путина журналисте «Рустави-2»

Обновлено в 13:18
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Хоккей

«Ванкувер» подписал контракт с нападающим Перроном

«Ванкувер» объявил о подписании контракта с нападающим Франсисом Перроном. С 23-летним хоккеистом подписан однолетний двусторонний контракт.
Обновлено в 13:32
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Политика

Делегация РФ сравнила поведение ПА ОБСЕ с действиями карточных шулеров

Накануне ассамблея приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию в нарушение регламентных норм, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 10:51
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Энергетика

Добыча нефти в США побила новый рекорд

Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года.
Обновлено в 12:38
Гаджеты

Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удалиться из Facebook

В апреле прошлого года Возняк отказался от Facebook, присоединившись к гендиректору Apple Тиму Куку и сооснователю WhatsApp Брайану Эктону в бойкоте соцсети из-за скандала с Cambridge Analytica.
Обновлено в 12:43
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий.
Обновлено в 11:56
Футбол

«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды

В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Политика

Министр экономики ФРГ обосновал необходимость «Северного потока-2»

Как пояснил Альтмайер, «речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки», что очень важно с учетом того, что потребность экономики ФРГ в природном газе в ближайшие годы существенно вырастет.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Политика

В Тбилиси начались столкновения участников двух акций

По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».
Обновлено в 13:45
Игры

Треть предзаказов Cyberpunk 2077 для РС приходится на GOG — магазин CD Projekt

Создатели Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED сообщили о том, что каждая третья цифровая копия грядущей новинки для РС предзаказана именно в GOG.com — собственном магазине разработчиков, откуда они получают 100% суммы заказа.
Обновлено в 10:18
Общество

Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте

В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево

Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
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