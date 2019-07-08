В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

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