Экономика
Названы наиболее подорожавшие российские продуктыГазета.Ru вчера в 07:04
Росстат рассказал о том, какие продукты в 2018 году подорожали больше всего. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Общий уровень инфляции по результатам Росстата составил по плану 4,3%, однако стоимость многих товаров и услуг его значительно превысила.
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с чего всё началось
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.РБКвчера в 03:03
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Наиболее сильно в прошлом году в России подорожало пшено, капуста и газовое моторное топливо
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