Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

Росстат рассказал о том, какие продукты в 2018 году подорожали больше всего. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Общий уровень инфляции по результатам Росстата составил по плану 4,3%, однако стоимость многих товаров и услуг его значительно превысила.

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