Экономика

Названы наиболее подорожавшие российские продуктыГазета.Ru вчера в 07:04

Росстат рассказал о том, какие продукты в 2018 году подорожали больше всего. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Общий уровень инфляции по результатам Росстата составил по плану 4,3%, однако стоимость многих товаров и услуг его значительно превысила.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
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Коммерсантъвчера в 04:32

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Говорит Москвавчера в 03:27

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБКвчера в 03:03
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:22, Вашингтон
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В египетской пирамиде найден ход в загробный мир

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