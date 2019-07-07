Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продуктыRT на русском 06:39
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Как подчёркивает издание, такой рост цен превышает общий уровень инфляции в 17 раз.
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с чего всё началось
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.РБК03:03
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