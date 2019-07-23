Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан РоссииREGNUM вчера в 15:28
Сообщается, что в Минтруде, Минэкономразвития и Минфине воздержались от комментариев относительно этих данных. Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
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с чего всё началось
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
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Шоу-бизнес
Отец Децла почтил память сына в день его рождения
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Обновлено вчера в 12:01
Политика
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
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Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
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Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
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Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
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Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
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Обновлено вчера в 19:09
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео перехвата самолета США венесуэльским Су-30
Власти Соединенных Штатов считают такое поведение Венесуэлы агрессивным и заявили, что СУ-30 подверг опасности экипаж и воздушное судно США, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 21 июля в 19:35
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
«Бетис» объявил о переходе Фекира
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Происшествия
В Екатеринбурге сгорела машина координатора «Народного контроля»
Минувшей ночью в столице Урала сгорела «Ауди», принадлежащая координатору «Народного контроля» Дмитрию Чукрееву.
Обновлено в 01:38
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:03
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций
Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.
Обновлено в 00:00
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика
Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений
Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол
Защитник Лаксальт может перейти из «Милана» в «Зенит»
Защитник «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальт может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Сalciomercato.
Обновлено в 01:07
Футбол
«Арсенал» согласовал с «Реалом» аренду Себальоса
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Происшествия
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Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Трамп договорился с конгрессом по госдолгу
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что администрация страны смогла прийти к единому мнению с конгрессом по потолку государственного долга и бюджету до 2021 года, передает Reuters.
Обновлено вчера в 20:33
Футбол
Левников рассудит «Партизани» и «Шериф» в матче отбора ЛЕ
Российский арбитр Кирилл Левников назначен на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между албанским «Партизани» и молдавским «Шерифом».
Обновлено вчера в 10:55
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
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Авто
Производство УАЗ «Патриот» могут перенести из Ульяновска в Елабугу
Обновлено вчера в 07:21