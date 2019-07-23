Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан РоссииREGNUM вчера в 15:28

Наиболее распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Об том 22 июля сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось

Модальные дали: самая распространенная зарплата в РФ – 23,5 тысячи

В апреле 2019 года средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, достигла 47,7 тыс. рублей — вдвое больше модального значения в 23,5 тыс. рублей. В апреле 2017-го средний заработок составлял 38,9 тыс. рублей, а модальный был на 55% меньше — 17,6 тыс. рублей.
Известиявчера в 17:01

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Эксперты назвали самую распространенную зарплату большинства граждан РФ

Дума ТВ02:00

Самая распространённая зарплата в РФ оказалась вдвое ниже средней

News.ru00:13

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

REGNUMвчера в 15:28

Названа самая распространенная зарплата россиян

Телеканал 360°вчера в 20:13

Названа самая распространенная зарплата в России

Lenta.ruвчера в 19:29

Модальные дали: самая распространенная зарплата в РФ – 23,5 тысячи

Известиявчера в 17:01

Названа самая частая зарплата в России

Deita.ruвчера в 21:15
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
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Происшествия

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

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Происшествия

В Екатеринбурге сожгли автомобиль координатора «Народного контроля»

В ночь на 23 июля в Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль координатора проекта «Народный контроль» свердловского отделения «Единой России» Дмитрия Чукреева.
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Политика

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
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Политика

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Политика

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Общество

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Наука

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Авто

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Представители компании заявили, что новая модель была построена так, как будто команда Ecurie Ecosse обнаружила заброшенный прототип XJ13 и подготовила его к гонке в Ле-Мане в 1969 году.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка

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Транспорт

Парковочные места хотят сузить в России

Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
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Вопреки ожиданиям, кооперативный шутер от первого лица Wolfenstein: Youngblood выйдет без поддержки технологии RTX.
Обновлено в 02:00
Хоккей

Кожевников поддержал введение дресс-кода для игроков в КХЛ

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Эксперт: в создании искусственного интеллекта без психологов не обойтись

Корреспондент "Социального навигатора" поговорил со старшим научным сотрудником Центра экспериментальной психологии МГППУ, доцентом, кандидатом психологических наук Дмитрием Дивеевым о том, как подготовить современных психологов и какими навыками они должны обладать.
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Неделя американских отчетностей стартовала ростом индексов

На этой неделе ожидаются квартальные финансовые отчеты четверти компаний, входящих в индекс S&P 500.
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Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
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Пропавшая 50 лет назад подлодка Minerve найдена во Франции

Поисковики из группы министерства вооруженных сил Франции по близости с Тулоном обнаружили подводную лодку Minerve, потонувшую более 50 лет назад в Средиземном море.
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Роструд назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

Роструд назвал регионы России с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда.
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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко.
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