Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан РоссииREGNUM вчера в 15:28
Наиболее распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Об том 22 июля сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось
В апреле 2019 года средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, достигла 47,7 тыс. рублей — вдвое больше модального значения в 23,5 тыс. рублей. В апреле 2017-го средний заработок составлял 38,9 тыс. рублей, а модальный был на 55% меньше — 17,6 тыс. рублей.Известиявчера в 17:01
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