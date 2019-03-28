В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатамиLife.ru вчера в 03:43

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.

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По информации статистической службы, по итогам января 2019 года самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых. Она составила 79,4 тысячи рублей.

В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

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