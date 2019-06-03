Политика
В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТовRT на русском вчера в 20:09
В России в скором времени планируется отмена около десяти тысяч действующих советских госстандартов, которые устарели и мешают развитию экономики. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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с чего всё началось
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.РИА Новостивчера в 20:06
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