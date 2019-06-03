В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТовRT на русском 20:09

В России в скором времени планируется отмена около десяти тысяч действующих советских госстандартов, которые устарели и мешают развитию экономики. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

Баскетбол Стив Керр рассказал о возвращении Кевина Дюранта По словам Керра, Дюранту, возможно, понадобится лишь одно тренировочное занятие, чтобы дебютировать в финальной серии.

Общество Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Армия и оружие Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.

Здоровье Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.

Шоу-бизнес Собчак потребовала от Бузовой извинений Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.

Шоу-бизнес Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Футбол «Вардар» с Дибировым и Шишкаревым в составе выиграл гандбольную ЛЧ Встреча "Финала четырех", прошедшая в Кельне, завершилась со счетом 27:24 в пользу "Вардара", в составе которого выступают гандболисты сборной России Тимур Дибиров, Даниил Шишкарев, Глеб Калараш, Сергей Горбок и Дмитрий Киселев.

Политика На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Политика МИД ответил на претензии Киева в суде ООН Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

Кино В Рязани прошло открытие студии «Кинолаб» В субботу, 1 июня, состоялось торжественное открытие рязанской школы «Кинолаб» в новом помещении по адресу ул. Есенина, 1А.

Происшествия СК выясняет обстоятельства появления стай бродячих собак в Подмосковье В воскресенье, один из федеральных телеканалов сообщил о том, что местные жители подмосковных городов испытывают проблемы из-за появления стай бродячих собак.

Общество Российские школьники пишут сегодня ЕГЭ по русскому языку На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.

Наука Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.

Спорт В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020 Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.

Экономика Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Происшествия Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.

Экономика Подмосковное метро не замыкается в круг О строительстве легкого метро (скоростного трамвая) подмосковные власти говорят с 2014 года.

Гаджеты Производство части смартфонов Huawei остановилось Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.

Происшествия Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.

Политика Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове «В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.