Общество
В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТовRT на русском 20:09
В России в скором времени планируется отмена около десяти тысяч действующих советских госстандартов, которые устарели и мешают развитию экономики. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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Происшествия
В Канаде разбился небольшой самолет
Обновлено в 19:38
Баскетбол
Стив Керр рассказал о возвращении Кевина Дюранта
По словам Керра, Дюранту, возможно, понадобится лишь одно тренировочное занятие, чтобы дебютировать в финальной серии.
Обновлено в 18:30
Экономика
Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет
Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ
За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада
Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Собчак потребовала от Бузовой извинений
Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера
Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.
Обновлено в 10:57
Политика
США придумали план «ненасильственной дестабилизации России»
Американская корпорация Rand подготовила план «ненасильственной дестабилизации России».
Обновлено в 18:11
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Футбол
«Вардар» с Дибировым и Шишкаревым в составе выиграл гандбольную ЛЧ
Встреча "Финала четырех", прошедшая в Кельне, завершилась со счетом 27:24 в пользу "Вардара", в составе которого выступают гандболисты сборной России Тимур Дибиров, Даниил Шишкарев, Глеб Калараш, Сергей Горбок и Дмитрий Киселев.
Обновлено в 14:07
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Кино
В Рязани прошло открытие студии «Кинолаб»
В субботу, 1 июня, состоялось торжественное открытие рязанской школы «Кинолаб» в новом помещении по адресу ул. Есенина, 1А.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Обновлено в 08:59
Происшествия
СК выясняет обстоятельства появления стай бродячих собак в Подмосковье
В воскресенье, один из федеральных телеканалов сообщил о том, что местные жители подмосковных городов испытывают проблемы из-за появления стай бродячих собак.
Обновлено в 09:24
Общество
Российские школьники пишут сегодня ЕГЭ по русскому языку
На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.
Обновлено в 19:03
Наука
Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Спорт
В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020
Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.
Обновлено в 08:00
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты
За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».
Обновлено в 14:30
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Экономика
Подмосковное метро не замыкается в круг
О строительстве легкого метро (скоростного трамвая) подмосковные власти говорят с 2014 года.
Обновлено в 17:55
Гаджеты
Производство части смартфонов Huawei остановилось
Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Политика
Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове
«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба
Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 04:58