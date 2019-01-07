Общество
Днем в регионе ожидается до -17 градусов, в ночные часы — до 22–23 градусов ниже нуля. Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Известия13:51
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В России установятся суровые погодные условия: МЧС сделало важное предупреждение
Российский Диалог09:39
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством
Обновлено в 09:13
Общество
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после отравления
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Общество
Россияне заплатили 74 миллиона рублей за курение в неположенных местах
По данным ведомства, которые приводит ТАСС, за это нарушение любители табака в общей сложности заплатили административных штрафов на сумму, превышающую 74 млн. рублей.
Обновлено в 04:30
Общество
Mastercard убрала название из логотипа
Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Общество
Умер старейший обладатель ордена Освобождения Франции от нацистов
Обновлено в 14:18
Транспорт
Московский транспорт перевез 425 тыс. пассажиров в рождественскую ночь
Метро, МЦК и наземный пассажирский транспорт столицы в Рождество перевезли 425 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 08:18
Общество
Жители 17 крымских сёл остались без электроэнергии из-за непогоды
Жители 17 сёл остались без электроэнергии из-за ветра и снегопада, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на «Крымэнерго».
Обновлено в 13:37
Путешествия
В Японии введен налог на выезд из страны
Япония ввела налог в размере 1000 иен (627 рублей) для каждого человека, покидающего страну самолетом или кораблем.
Обновлено в 00:35
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
Религия
Владимир Путин поздравил православных с Рождеством
Президент России поздравил всех православных верующих с праздником Рождества Христова.
Обновлено в 02:39
Общество
В аэропортах Берлина десятки рейсов были отменены из-за забастовки
Забастовка сотрудников служб безопасности берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд прошла в понедельник, десятки рейсов отменены или задержаны, сообщает газета Berliner Morgenpost.
Обновлено в 05:23
Общество
Возле катка в Лужниках москвичей ждут рождественские угощения
Москвичей и гостей столицы в Рождество бесплатно угостят горячими напитками, сушками и пряниками, акция проходит рядом с катком около станции МЦК "Лужники", сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".
Обновлено в 08:03
Общество
Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей
Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
Обновлено в 09:34
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Первая рабочая неделя года будет длиться всего три дня, поскольку начнется со среды, напомнили в Роструде.
Обновлено в 01:40
Общество
В США предлагают работу мечты — жить на острове без Wi-Fi и телевизора
Обновлено вчера в 14:24