Общество
Температура воздуха в Центральном и Приволжском федеральных округах опустится в ближайшие двое суток ниже нормы, свидетельствуют прогнозы региональных гидрометцентров. Местами ожидается мороз до минус 27 градусов.
РИА Новости17:07
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с чего всё началось
Синоптики прогнозируют усиление морозов в ближайшие двое суток в регионах Приволжского и Центрального федеральных округов, температура опустится ниже климатической нормы и местами составит минус 24-27 градусов.ТАСС08:24
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