Синоптики прогнозируют усиление морозов в ближайшие двое суток в регионах Приволжского и Центрального федеральных округов, температура опустится ниже климатической нормы и местами составит минус 24-27 градусов.

с чего всё началось

Температура воздуха в Центральном и Приволжском федеральных округах опустится в ближайшие двое суток ниже нормы, свидетельствуют прогнозы региональных гидрометцентров. Местами ожидается мороз до минус 27 градусов.

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