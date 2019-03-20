В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарствРязанский городской сайт вчера в 06:36

с чего всё началось

Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в список жизненно необходимых.

В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств

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