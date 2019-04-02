Общество

В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратовBFM.ru 13:25

С 1 апреля 2020 года из-за производственных причин в Россию прекращается поставка противоопухолевого препарата «Мюстофоран». Росздравнадзор также проинформировал о прекращении производства и дистрибуции противовирусного препарата «Интрон А» компании «МСД Фармасьютикалс» в виде раствора для инъекций.
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с чего всё началось

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ антисептического спрея «Септолете плюс»

Компания "КРКА-РУС" сообщила о прекращении ввоза в Россию антисептического препарата, применяемого при инфекциях полости рта и глотки, "Септолете плюс" в виде спрея. Об этом говорится в сообщении Росздравнадзора во вторник.
ТАСС11:01

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В Россию перестанут поставлять спрей «Септолете плюс»

РИА Новости13:25

Поставки спрея «Септолете плюс» в Россию прекращены

Телеканал 360°12:52

Поставки антисептического спрея «Септолете-плюс» в Россию прекращены

Взгляд.ру11:14

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ «Септолете плюс»

News.ru12:12

В Россию больше не будут поставлять спрей «Септолете плюс»

РБК12:04

«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

Вести.Ru12:20

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ антисептического спрея «Септолете плюс»

ТАСС11:01
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
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Захарова отреагировала на решение Украины укрепить границу с Россией

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«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
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Происшествия

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Без решения названных проблем вряд ли удастся достичь состояния международной безопасности, подчеркнул дипломат.
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Общество

Весившая больше центнера британка устыдилась и похудела вдвое

Обновлено в 13:03
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
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Политика

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
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Космос

Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры

Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Токаев назвал главную тему предстоящей встречи с Путиным

Президент Казахстана посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина.
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Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 14:16
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Никита Кучеров первым за 13 лет набрал 125 очков за сезон

Обновлено в 01:00
Наука

Ученые создали искусственную форму жизни

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Музыка

Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13

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Армия и оружие

США отменили поставки Турции F-35 из-за С-400

Американские власти перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с F-35 из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

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Происшествия

Акционер S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец группы компаний S7 Наталия Филева разбилась в авиакатастрофе.
Обновлено вчера в 00:23
Происшествия

МЧС объяснило сообщения о взрыве в институте в Пушкине

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК прокомментировали взрыв в сельхозинституте в городе Пушкине.
Обновлено в 07:45
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Армия Алжира потребовала немедленной отставки президента

Армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента Абдельазиза Бутефлики, передает ТАСС.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Старейшины общин лагеря «Рукбан» заявили о доверии к России и Сирии

Старейшины общин лагеря беженцев "Рукбан" заявили о доверии российской и сирийской сторонам по итогам второго координационного совещания, состоявшегося во вторник в пункте пропуска Джлеб.
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Кино

Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме

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Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

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Обновлено вчера в 09:18
Общество

Весеннее тепло порадует москвичей к концу апреля

Роман Вильфанд сообщил, что 2−4 апреля ожидается солнечная погода, но 5 апреля — в конце текущей недели — «антициклон принесет в столицу небольшие осадки».
Обновлено в 02:32
Экономика

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.
Обновлено в 01:39
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Авто

NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
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Политика

Николай Овчаров подал в отставку с поста мэра Курска

В администрации Курска на заседании городского Собрания VI созыва мэр Николай Овчаров объявил о своей отставке.
Обновлено в 03:40
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia X71

Обновлено в 08:05
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