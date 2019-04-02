В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратовBFM.ru 13:25

Компания "КРКА-РУС" сообщила о прекращении ввоза в Россию антисептического препарата, применяемого при инфекциях полости рта и глотки, "Септолете плюс" в виде спрея. Об этом говорится в сообщении Росздравнадзора во вторник.

с чего всё началось

С 1 апреля 2020 года из-за производственных причин в Россию прекращается поставка противоопухолевого препарата «Мюстофоран». Росздравнадзор также проинформировал о прекращении производства и дистрибуции противовирусного препарата «Интрон А» компании «МСД Фармасьютикалс» в виде раствора для инъекций.

В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов

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