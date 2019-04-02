Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»RT на русском 14:20

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.
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В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

RT на русском14:20

Поставки антисептического спрея «Септолете-плюс» в Россию прекращены

Взгляд.ру11:14

В Россию перестанут поставлять спрей «Септолете плюс»

РИА Новости13:25

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ «Септолете плюс»

News.ru12:12

В Россию больше не будут поставлять спрей «Септолете плюс»

РБК12:04

В Россию прекратили ввоз спрея «Септолете плюс»

Известия13:53

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ антисептического спрея «Септолете плюс»

ТАСС11:01
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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