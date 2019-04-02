Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»RT на русском 14:20
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
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Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
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В Москве покажут немецкий фильм о России, снятый с вертолета
Фильм «Россия с неба», снятый немецкими режиссерами Петрой Хёфер и Фредди Рёккенхаусом с вертолета, представят 3 апреля на международном фестивале документального кино «Докер» в Москве.
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В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
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В следующем году Apple выпустит iPhone с небольшим экраном OLED
Все слухи указывают на то, что осенью нас ждёт анонс трёх новых смартфонов iPhone.
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