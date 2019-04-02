В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»RT на русском вчера в 14:20

с чего всё началось

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.

Политика Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.

Происшествия Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в Китае В китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы.

Общество Медведев поздравил ректора МГУ Садовничего с юбилеем Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил академика РАН, ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего с 80-летием, телеграмма опубликована на сайте правительства.

Энергетика Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Общество В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.

Шоу-бизнес Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор Бизнес-вумен призналась, что у них с мужем сложные отношения.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Происшествия В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Политика Минпромторг предложил производить все необходимые лекарства в России Целевой сценарий проекта предполагает господдержку фармацевтической отрасли России и усиление экспорта российских лекарственных средств за рубеж.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Авто Новым главой Volkswagen в России назначен Томас Мильц До назначения в Россию три последних года Мильц являлся региональным директором Volkswagen в Южной Европе.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Происшествия В Москве возбудили дело из-за хищения 10 млн руб. со вклада в банке В январе РБК сообщал о случае, когда в полицию с заявлением о краже $100 тыс. из банковской ячейки в Альфа-банке обратился бизнесмен.

Авто УАЗ выпустит «Русский Prado» за 1,5 миллиона рублей Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.

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Технологии Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.

Политика Адвокаты защищают экспертизу от следователей В своем отзыве на документ палата напоминает, что по закону судебный эксперт «не может находиться в зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу».