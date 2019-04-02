В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»RT на русском вчера в 14:20

с чего всё началось

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.

Происшествия Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Спорт У Бабикова есть проблемы со здоровьем Биатлонист Антон Бабиков после выступления в эстафетной гонки на чемпионате России в Тюмени заявил, что не бежал всю программу соревнований, так как у него есть проблемы со здоровьем.

Экономика Россия может ввести меры против ЕС из-за квот на импорт стали Реакцией со стороны ЕС и ЕАЭС стало расследование, результатом которого и стало введение квот в объемах среднего импорта стали в ЕС за 2015-2017 гг. Со второго апреля Евросоюз ввел тарифные квоты на 26 категорий товаров стальной продукции.

Политика Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно Люси Флорес сообщила, что в 2014 году в Лас-Вегасе перед митингом Байден подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок.

Авто Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.

Армия и оружие Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными» Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.

Политика Президент Алжира подал в отставку после 20 лет у власти Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика объявил об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Происшествия В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом В Подмосковье пять человек отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово.

Музыка Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.

Политика США пообещали «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне примут пакет мер в ответ на действия России в Черном море.

Энергетика Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.

Политика Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.

Политика Трамп рассказал о слогане своей следующей избирательной кампании Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время избирательной кампании в 2020 году.

Политика Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.

Важное за сутки Роскачество дало советы по выбору аптечной ромашки Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору аптечной ромашки и рассказали о полезных свойствах растения.

Гаджеты Apple проиграла суд Swatch из-за схожих рекламных слоганов Судебная тяжба между Apple и Swatch, спровоцированная схожестью рекламных слоганов компаний, завершилась не в пользу "яблочного" гиганта — суд решил, что слоган Swatch "Tick Different" никаким образом не связан со слоганом Apple "Think Different".

Экономика Группа компаний «Шишкин лес» продает свой бизнес "Шишкин лес" может продать свой бизнес за 3 млрд руб. Об этом со ссылкой на источники в финансовых кругах и топ-менеджера крупного российского производителя безалкогольных напитков пишет "Ъ".

Политика Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.

Экономика Составлен список самых высокооплачиваемых профессий в РФ Министерство труда России провело исследование, по итогам которого составлен список самых высокооплачиваемых профессий в стране.

Баскетбол Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс» в матче НБА В составе победителей трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов оформил Расселл Уэстбрук.

Общество Названы самые безопасные регионы России Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.

Хоккей Нападающий «Далласа» Радулов признан второй звездой дня в НХЛ Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Происшествия Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.

Происшествия СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.