В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»RT на русском 14:20

с чего всё началось

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.

Политика WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".

Гаджеты Новые iPhone получат более ёмкие батареи для реверсивной зарядки Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что линейка iPhone 2019 года получит для обеспечения реверсивной беспроводной зарядки более ёмкие аккумуляторы.

Авто NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Авто Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.

Происшествия В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».

Происшествия По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Кино СМИ: BioWare решила показать тизер Dragon Age 4 на TGA 2018 без одобрения EA Портал VentureBeat, ссылаясь на собственный источник, рассказал, что BioWare перед The Game Awards 2018 дала обещание показать тизер Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises на церемонии, несмотря на запрет со стороны EA.

Авто Toyota представит обновленный хэтчбек Yaris Японский автопроизводитель Toyota анонсировал скорую премьеру обновленного варианта хэтчбека Yaris, который представляет собой перелицованную версию Mazda 2. Новинка отличается от оригинала массивной радиаторной решеткой и выходом на американский рынок.

Энергетика Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23 Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.

Музыка Арнольда Каца и Тимофея Кулябина вспомнили в Новосибирске Арнольда Каца и Тимофея Кулябина вспомнили в Новосибирске В Новосибирске проходит VI Транссибирский фестиваль, основанный знаменитым скрипачом Вадимом Репиным.

Авто Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.

Происшествия В Астрахани восьмилетний ребёнок один ушёл в кругосветное путешествие Восьмилетний школьник решил отправиться в кругосветное путешествие. Об этом во вторник сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Экономика Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Здоровье В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.