Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»RT на русском 14:20
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», — говорится в сообщении.RT на русском14:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизни четверых пострадавших вне опасности.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Политика
Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии
Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Космос
Время жатвы: Нибиру возвращается за своим осколком на Землю
Одна из теорий возникновения Земли гласит, что люди, не более чем паразитирующие на осколках других планет, насекомые.
Обновлено в 15:43
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Бывший офицер Минобороны получил 19 лет за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).
Обновлено в 04:28
Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Обновлено в 09:22
Политика
Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Экономика
Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь
Россия поставила в известность Всемирную торговую организацию (ВТО) о готовности принять ответные меры в отношении импорта из Евросоюза из-за введения им квот на стальную продукцию.
Обновлено в 18:27
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Политика
Захарова пошутила над планами Киева укрепить границу с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Украины «активно укрепить» границу с Россией.
Обновлено в 13:16
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
Изоляция рунета: В середине февраля Госдума России приняла в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Обновлено в 17:30
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» из-за автогола
Обновлено в 17:31
Гаджеты
Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ
Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro.
Обновлено в 16:57
Общество
Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы
Обновлено в 16:08