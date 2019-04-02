В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»RT на русском 14:20

с чего всё началось

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.

Происшествия В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.

Политика Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.

Происшествия Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.

Космос Время жатвы: Нибиру возвращается за своим осколком на Землю Одна из теорий возникновения Земли гласит, что люди, не более чем паразитирующие на осколках других планет, насекомые.

Армия и оружие Бывший офицер Минобороны получил 19 лет за участие в ИГ Бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).

Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Политика Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома» Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».

Политика Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.

Экономика Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь Россия поставила в известность Всемирную торговую организацию (ВТО) о готовности принять ответные меры в отношении импорта из Евросоюза из-за введения им квот на стальную продукцию.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Политика Захарова пошутила над планами Киева укрепить границу с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Украины «активно укрепить» границу с Россией.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.

Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.

Технологии В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования Изоляция рунета: В середине февраля Госдума России приняла в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.