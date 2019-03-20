Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарствГазета.Ru 07:54

Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию. Об этом сообщается на сайте Россдравнадзора. Ведомство приводит сообщение производителя, японской компании Takeda.
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с чего всё началось
Фармацевтическая компания Takeda из Японии с апреля этого года прекращает поставку в Россию трех лекарств из перечня жизненно необходимых, говорится в уведомлении
 фармкомпании, отправленном в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и участников рынка здравоохранения.
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